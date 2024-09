Belle journée dominicale chaude et ensoleillée

Le temps sera souvent sec, assez ensoleillé et très chaud dimanche avec des maxima de 26 à 32 degrés. Il y aura toutefois des risques de quelques averses ou cellules orageuses isolées en fin de journée, selon l'IRM.

Le temps sera généralement sec et souvent ensoleillé avec parfois des nuages de haute ou moyenne altitude.

En fin d'après-midi ou en début de soirée, des nuages cumuliformes pourraient se développer et donner lieu à l'une ou l'autre cellule orageuse isolée. Il fera très chaud avec des maxima de 26 à 28 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 29 degrés à la côte, et de 28 à 31 degrés, voire localement 32 degrés, ailleurs. Le vent sera faible à souvent modéré et virera au secteur est à sud-est.