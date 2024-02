Intempéries: la Dendre placée en alerte de crue

Les niveaux sur le bassin de la Dendre et de ses affluents sont orientés à la hausse. Les seuils d'alerte seront atteints sur la Dendre et certains de ses affluents en début d'après-midi. Selon le service wallon d'hydrométrie, la tendance à la hausse se maintiendra au cours de la journée et les débits maximums devraient être atteints au cours de la soirée ou de la nuit prochaine.

Différents cours d'eau sont en préalerte