Intempéries: le numéro 1722 est activé, craint-on que les cours d'eau débordent à nouveau?

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée une alerte jaune pour les précipitations abondantes attendues mercredi et jeudi dans les provinces du Hainaut, Namur et Luxembourg.

Il a également diffusé une seconde alerte jaune en raison des vents intenses qui balayeront l'ensemble de la Belgique dans la journée de jeudi. Les cumuls pourraient se situer entre 15 et 25 mm en plaine, et entre 25 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire entre 40 et 60 mm sur le versant sud de l'Ardenne, d'après l'IRM.