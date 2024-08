Jusqu'à 36 degrés attendus ce lundi: une chaleur "oppressante", l'alerte jaune pourrait "évoluer vers le orange"

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux avec tout au plus quelques voiles de nuages élevés sur le centre et le sud du pays. Un ciel serein donc qui devrait permettre d'observer les étoiles en cette période des Perséides.

Le temps sera chaud et ensoleillé dimanche après-midi, avec des maxima qui ne dépasseront pas les 30 degrés. De 25 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 29 degrés dans les régions frontalières avec la France.

Lundi par contre, le mercure pourrait grimper jusqu'à 36 degrés. La semaine débutera donc sous "une chaleur oppressante", selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui a émis une alerte jaune sur une grande partie du territoire pour la journée de lundi. Les provinces de Hainaut, du Brabant wallon et Bruxelles seront notamment soumises à des températures dépassant les 32 degrés. "Quelques provinces pourraient évoluer vers une alerte orange", prévient-il.

A la côté, il fera même jusqu'à 30 degrés. On n'est pas habitué à ça. Et pourtant, ce n'est pas une situation exceptionnel, selon David Dehenauw. "Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Une fois sur deux ans, en moyenne. Je pense que l'année passée, en septembre, avec la dernière vague de chaleur qu'on a vécue en septembre dernier, on a dépassé aussi la barre des 30 degrés à Coxyde et à Middelkerke", développe le chef du bureau du temps.

Mardi, l'atmosphère deviendra nettement plus instable et le soleil devra céder la place à d'importants développements nuageux. Les averses orageuses seront encore assez isolées en cours de journée, mais l'activité orageuse s'accentuera en soirée et la nuit suivante. Le temps sera lourd et encore très chaud avec des maxima de 24 degrés en bord de mer, 29 ou 30 degrés dans de nombreuses régions et encore 31 ou 32 degrés en Campine et en Gaume.