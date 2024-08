Après un dimanche ensoleillé, la chaleur sera "oppressante" lundi avec jusqu'à 36 degrés

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux avec tout au plus quelques voiles de nuages élevés sur le centre et le sud du pays. Un ciel serein donc qui devrait permettre d'observer les étoiles en cette période des Perséides.

Le temps sera estival, chaud et ensoleillé dimanche après-midi, avec des maxima allant de 25 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 29 degrés dans les régions frontalières avec la France.

Lundi, il fera particulièrement chaud avec des maxima oscillant entre 32 et 36 degrés. Face à cette chaleur qualifiée d'"oppressante", l'IRM a émis une alerte jaune sur une bonne partie du territoire. Les provinces de Hainaut, du Brabant wallon et Bruxelles seront notamment soumises à des températures dépassant les 32 degrés.

Mardi, l'atmosphère deviendra nettement plus instable et le soleil devra céder la place à d'importants développements nuageux. Les averses orageuses seront encore assez isolées en cours de journée, mais l'activité orageuse s'accentuera en soirée et la nuit suivante. Le temps sera lourd et encore très chaud avec des maxima de 24 degrés en bord de mer, 29 ou 30 degrés dans de nombreuses régions et encore 31 ou 32 degrés en Campine et en Gaume.