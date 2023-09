La Belgique copieusement arrosée, une partie du territoire placée en code jaune

Une zone de pluie active traverse notre pays d'ouest en est, indique jeudi matin l'Institut royal météorologique (IRM). Les quantités de précipitations prévues se situent entre 25 et localement 40 à 50 l/m2 sur une partie significative du territoire, placée en code jaune. Le scénario le plus pessimiste donne très localement des valeurs comprises entre 60 et 70 l/ m2.