La dépression Louis officiellement qualifiée de tempête en Belgique

Louis s'est formée dans l'Atlantique avant de balayer la France jeudi. Ses vents dépassant les 100 km/h et ses pluies diluviennes ont provoqué la mort d'un automobiliste, noyé dans sa voiture dans le centre de l'Hexagone, et plongé temporairement 90.000 foyers dans le noir.

Pour pouvoir parler de tempête, il faut en effet que le vent atteigne au moins 75 km/h en moyenne, sur une période de 10 minutes et à une hauteur de 10 mètres au-dessus de la station de mesure. "À l'intérieur des terres, on parle souvent officieusement de tempête pour des rafales de vent de plus de 100 km/h", relève l'Institut royal météorologique. Cependant, "il est erroné de considérer dans l'échelle de Beaufort des rafales qui ne durent qu'un instant, et non 10 minutes".

En prévision de l'arrivée de Louis en Belgique, l'IRM avait émis une alerte orange au vent violent pour l'ensemble du pays, à l'exception des provinces de Liège, Namur et Luxembourg. La vigilance était donc de mise entre jeudi 15h00 et vendredi 02h00.

Vendredi matin, le vent soufflait encore à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h mais il n'était déjà plus question de tempête, a précisé M. Dehenauw. Le vent devrait encore faiblir pour atteindre 50 km/h au cours de l'après-midi.