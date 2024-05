La météo actuelle, douce et nuageuse, est-elle vraiment "anormale" pour la saison?

Dans les allées du marché de Namur, ce samedi matin, on croise des looks peu conventionnels pour un 4 mai. Une protection sur les oreilles pour monsieur, un bonnet sur la tête pour madame.... "Il fait frais", souligne une passante. "On attend le soleil, là", se désole une autre. "Oh, c'est triste. C'est trop... C'est pas normal, d'ailleurs."

Mais cette météo est-elle vraiment anormale?