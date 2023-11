La Haute-Semois en phase de pré-alerte

Les prévisions météorologiques devraient maintenir le niveau de la Haute-Semois et de ses affluents au-dessus du seuil de pré-alerte pour ce mardi en province de Luxembourg, rapporte le SPW sur son site internet.

Mardi en début d'après-midi, le niveau de la Haute-Semois s'était stabilisé, voire était en baisse, après avoir connu un pic de crue dans le courant de la matinée, rapporte le SPW sur son site internet hydrometrie.wallonie.be. La rivière et ses affluents restent toutefois placés en phase de pré-alerte. "Selon les prévisions météorologiques, une nouvelle perturbation accompagnée de pluie et de groupes d'averses traversera une bonne partie de la Wallonie. Ces prochaines précipitations devraient avoir pour conséquence le maintien des niveaux au-dessus des seuils de pré-alerte pour la journée de demain et la nuit suivante", indiquait le SPW lundi soir.