Une cinquantaine de visiteurs au lieu d'un millier: la météo refroidit les vacanciers au parc animalier d'Aywaille

Il faisait à peine 12 degrés ce samedi matin, bien loin des températures espérées. "Nous sommes prêts, nos animaux sont sortis, les girafes, les zèbres, on attend les visiteurs, mais ils sont encore un peu frileux. Mais on peut comprendre, la météo n'est vraiment pas clémente aujourd'hui", explique la directrice générale du parc.

Ce samedi est le premier jour de deux semaines de vacances scolaires, qui tombent cette année encore un peu plus tard dans la saison. Mais avec la météo, c'est un peu la désillusion. Au célèbre parc animalier d'Aywaille, les visiteurs ne se bousculaient pas ce matin, contrairement à un jour de beau temps. "S'il fait bon, je m'attends à environ un millier de visiteurs sur la journée, aujourd'hui, je ne peux pas encore dire, mais pour le moment on en a environ cinquante. La journée démarre lentement, on croise les doigts pour que le soleil revienne au fur et à mesure de ces congés", note Sabine Dubuisson, la directrice générale du parc.

Pour satisfaire les clients, le parc a même ressorti ses spécialités d'hiver. Et pour ceux qui préfèrent rester au chaud, il est aussi possible de faire le safari, en voiture, le chauffage allumé. D'autant qu'avec le temps, il n'est pas facile de trouver des activités qui plaisent à toute la famille. "On regarde régulièrement ce qu'on peut faire avec les enfants, et on essaye de faire plaisir à tout le monde parce qu'on a des âges différents", confie une visiteuse.

À Aywaille, comme dans les autres lieux touristiques du pays, on espère que les beaux jours arriveront pour la deuxième semaine de ces vacances scolaires.