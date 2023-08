La province du Limbourg lève l'interdiction temporaire de pompage de l'eau

Le débit des cours d'eau non navigables ayant fortement baissé à cause des périodes de sécheresse des mois de mai et juin, la province avait décidé d'instaurer une interdiction temporaire de pompage pour les cours d'eau non navigables, en plus de l'interdiction permanente de prélèvement pour les cours d'eau dits vulnérables. Cette interdiction temporaire est maintenant levée. Cela permet à nouveau de pomper l'eau de plusieurs cours d'eau et ruisseaux non navigables, et ce sans menacer l'équilibre écologique.

Avant de lever cette interdiction, le gouvernement provincial s'est également penché sur l'état des cours d'eau et ruisseaux dans les provinces environnantes, où les interdictions temporaires de pompage ont également été levées. C'est le cas d'Anvers, par exemple. Les gestionnaires de l'eau continuent toutefois à surveiller les niveaux d'eau de surface et souterraines.