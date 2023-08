Les franchisés de Delhaize s’inquiètent des conditions de reprise: ils ont écrit une lettre à la direction

Devant le supermarché Delhaize de Nivelles ce matin, un blocage, un boycott estival pour rappeler à la direction que le conflit social est loin d’être réglé et que le plan annoncé ne passe toujours pas : franchiser les 128 magasins dits intégrés.



Dans ce contexte arrive aujourd’hui une lettre, écrite par des avocats représentant des franchisés et des candidats franchisés très inquiets, ils évoquent le plan de la direction.

"Son seul objectif est de réduire les marges des indépendants d’une manière déraisonnable et déséquilibrée et d’augmenter déraisonnablement celles de Delhaize", dit notamment cette missive.

Les conditions actuellement proposées ne permettent pas une exploitation rentable

Un peu plus loin dans ce document, un extrait est même surligné en gras : "Les conditions actuellement proposées ne permettent pas une exploitation rentable dans laquelle les conditions du personnel de Delhaize peuvent être garanties, ce que Delhaize s’est pourtant fixé comme objectif."



"On a des repreneurs ou des gérants indépendants qui confirment ce que nous disons depuis cinq mois, c’est-à-dire qu’il va y avoir des travailleurs qui vont être licenciés, proprement ou pas, si on ne réagit pas et qu’il y aura une pression à la baisse sur les conditions de travail et de rémunération" , estime Myriam Djegham, secrétaire nationale Commerce au syndicat CNE.



Lundi, un nouveau conseil d’entreprise doit avoir lieu au siège de Delhaize. La direction devrait y annoncer les noms des premiers magasins franchisés.