La situation dans le Westhoek reste précaire après de nouvelles précipitations

La cellule de crise de la province de Flandre occidentale a été à nouveau convoquée mardi après-midi, à la suite de la nouvelle zone de fortes précipitations. C'est surtout le sud de la province qui a enregistré localement 30 à 40 litres d'eau par mètre carré en peu de temps. Cela a entraîné de nombreux nouveaux appels aux services d'urgence. Cette fois-ci, la zone problématique se situait en dehors de la zone d'inondation actuelle, la région d'Ypres, de Zonnebeke et de Merkem étant particulièrement touchée. Les problèmes ont surtout été causés en raison des fortes précipitations. Des rues ont, par exemple, dû être fermées et un certain nombre de maisons ont été inondées. Toutefois, il n'a pas été question d'évacuations.