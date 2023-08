La situation de retour à la normale en Wallonie

Depuis la dernière réunion de la Cellule le 27 juillet, des précipitations abondantes ont été observées partout en Wallonie, avec une importance particulière dans l'est et le sud. Les zones qui ont recueilli le moins de précipitations sont, elles, situées dans le nord-ouest, principalement dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon.

Le maximum de précipitations a été relevé à la Croix-Scaille, dans le bassin de la Meuse amont, avec 227,6 mm de pluie. Le minimum a été observé à Mouscron, dans le bassin de l'Escaut-Lys, avec 50,4 mm.