L'année 2023 aura été la troisième année la plus chaude depuis 1833, selon l'IRM

A l'exception des mois d'avril, juillet et août, les températures moyennes mensuelles ont été supérieures à leur valeur normale respective. "En juin et en septembre, nous avons atteint de nouveaux records mensuels absolus", souligne l'IRM. Avec 8,6°C, la température minimale moyenne annuelle a établi un nouveau record absolu. Alors que la température normale est de 7,3°C, le précédent record datait de 2014 avec 8,5°C.

En 2023, la température moyenne à Uccle a été de 12,1°C, contre 11°C pour la normale, fait savoir lundi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique annuel. Avec cette valeur - pour la troisième fois au-dessus de 12°C - l'année dernière se positionne en troisième position des années les plus chaudes depuis le début des mesures en 1833, juste derrière les années record de 2020 et 2022 (12,2°C).

La température maximale moyenne annuelle a été de 15,8°C (normale: 14,7°C), ce qui la place en quatrième position des mesures depuis 1892. Juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud depuis le début des observations (1833), avec pour la première fois une température moyenne supérieure à 20°C (20,3°C). L'année dernière, il n'a pas fait plus froid que -4,1°C à Uccle (normale: -7,9°C). Il s'agit de la troisième valeur la plus élevée pour la période de référence actuelle. Le record reste à -2,4°C (en 2020).

En 2023, un total de 1.011,4 mm de précipitations est tombé à Uccle (normale: 837,1 mm) et cette quantité annuelle est tombée en 207 jours (normale: 189,8 jours). L'année 2023 a enregistré la deuxième plus longue période de sécheresse depuis le début des observations en 1892 à Uccle. Aucune précipitation n'y est tombée entre le 16 mai et le 16 juin. La plus longue période de sécheresse (36 jours) a eu lieu en 2007.

La plus grosse couche de neige en Belgique a été mesurée au Mont-Rigi, à Waimes, le 20 janvier avec 29 cm. L'année dernière, l'IRM a par ailleurs compté 97 jours d'orages en Belgique (normale: 93,3 jours). Au total, le soleil a brillé 1.610h 19min (normale: 1.603h 40min) à Uccle l'année dernière. Cependant, seuls 4 mois ont été plus ensoleillés que leur moyenne respective: février, mai, juin et septembre. Durant tous les autres mois, le soleil y a brillé moins que leur moyenne respective.