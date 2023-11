L'approche de la tempête Ciaran est une source de stress pour le secteur de la construction: une grande préparation s'impose

La tempête Ciaran s'approche de nos côtes. Cette nuit et demain, on attend de fortes rafales de vent entre 70 et 110 km/h : le littoral et la Flandre occidentale sont en alerte météo orange, le reste du pays est en code jaune. Pour les professionnels de la construction, il a fallu anticiper et sécuriser les chantiers.

Le plus important, c'est la grue. Celle de ce chantier fait plus de 30 mètres de haut et une chute serait dramatique. De ce fait, il faut la mettre "en girouette". "La mise en girouette consiste à lâcher le frein et la grue se retrouve ainsi libre de ses mouvements, elle se met dans le sens du vent", explique Olivier Dortu.

Pour un responsable de chantier, l'annonce de grands vents est toujours une cause de stress : il ne faut rien oublier. "Vérification des barrières, des bâches, si tout est bien fermé ou encore si on n'a pas laissé du matériel sur les toits", explique Olivier Dortu, électromécanicien.

L'IRM a lancé une alerte orange et jaune entre 4h du matin et 23h, demain. La région qui devrait être la plus touchée sera l'ouest. "La région de Comines et de Tournai, mais surtout la Flandre Occidentale et la côte", explique David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'IRM.

Perché sur le site de la citadelle de Namur et donc très exposé, le chapiteau du festival du cirque recevra des rafales de plus de 90km/h : c'est au-dessus de la limite pour accueillir du public et la séance de demain est donc annulée. Des solutions spéciales seront prises pour renforcer la structure. "On garde des camions tout autour et on double les encrages au sol. La structure devra et sera toujours sous tension", note Emmanuel Horwood, directeur du festival.

Le pic de la tempête est attendu entre midi et 14h.