L'avertissement jaune à la pluie maintenu vendredi

Quatre provinces sont concernées : Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg.

Tôt ce jeudi, une zone de pluie active a envahi la Belgique. À partir de jeudi après-midi, cette perturbation commencera à onduler et touchera essentiellement la moitié sud-est jusqu'à vendredi soir. Elle pourra par moments aussi s'accompagner de quelques averses potentiellement orageuses. Les cumuls de précipitations atteindront souvent des valeurs proches de 30 l/m2 au sud du sillon Sambre et Meuse sur une période glissante de 24 heures (par endroits autour de 40 l/m2). Jusqu'à vendredi soir compris (sur environ 48 heures donc), on pourra très localement atteindre un cumul de l'ordre de 60 l/ m2.