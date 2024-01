Le centre d'Annevoie inondé à la suite du débordement du Rouillon

"Une digue du jardin d'Annevoie a cédé en raison des fortes pluies, ce qui a entraîné l'obstruction de l'aqueduc passant sous la N92 et situé quelques centaines de mètres plus bas. Cette obstruction a entraîné un débordement impressionnant du Rouillon, qui a inondé tout le centre d'Annevoie et a généré des dégâts importants aux maisons situées en contrebas", a relaté le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart.

Quatre personnes ont dû être relogées par les services communaux dans un hôtel de la région.