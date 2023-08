Le ciel hésitera entre nuages et éclaircies mardi après-midi

Au fil des heures, l'ouest de la Belgique ne sera plus concerné par ce risque de précipitations. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 16°C en Hautes Fagnes et 20°C dans le centre, voire 21°C dans le Hainaut occidental.

Le ciel sera peu à partiellement nuageux avec une averse possible dans l'est du pays au cours de la soirée. Durant la nuit, de larges éclaircies se dessineront dans le ciel, puis de la grisaille pourra se former, surtout dans la partie sud-est. Dans le nord-ouest, le ciel s'ennuagera en seconde partie de nuit avec d'abord la possibilité d'une averse au littoral puis un peu plus loin dans les terres vers l'aube. Les minima varieront entre 7°C en Hautes Fagnes et autour de 14°C en bord de mer.