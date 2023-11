Le niveau de l'eau de l'Yser poursuit sa diminution

Les pluies plus légères qu'attendu de samedi et dimanche n'ont pas contrarié la baisse des niveaux dans le Westhoek. "La tendance à la baisse du niveau de l'Yser se poursuit, grâce notamment aux efforts des gestionnaires de l'eau et des différents services d'urgence", indique Waterinfo.

À hauteur de Fintele (Lo-Reninge), le niveau oscille toujours autour du seuil d'alerte, mais devrait repasser sous celui-ci pendant la nuit. Un nouveau dépassement temporaire du seuil d'alerte n'est pas à exclure durant la journée de lundi, avant une reprise de la décrue dans les jours suivants.