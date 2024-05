Le numéro 1722 activé pour risque de tempête ou d'inondation

L'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) a émis un avertissement de mauvais temps. Dans la matinée ou vers midi, une zone de pluie et d'averses transitera sur le pays depuis la France puis se déplacera lentement vers le nord. Le temps deviendra ensuite souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses localement accompagnées d'orage. Ce soir et cette nuit, les précipitations, parfois encore intenses, devraient persister sur le nord de la Flandre et pourraient localement y conduire (en tenant compte des averses de l'après-midi) à des cumuls de plus de 25 mm en 24h.

Le SPF Intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.