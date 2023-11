Le réseau des chemins de fer encore perturbé en début de soirée

Les trains reliant Thulin à Quiévrain et Fleurus à Auvelais sont à l'arrêt, annonce jeudi en fin d'après-midi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel. Il en va de même pour le trafic Eurostar vers la gare de Lille Europe en France et d'autres lignes en Flandre avec pour résultat, la congestion de la jonction entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi.

Par ailleurs, si la circulation entre Ottignies et Fleurus, perturbée par une chute d'arbre à Court-Saint-Étienne, avait repris vers 15 heures, celle entre Ottignies et Bakenbos se limite à une seule voie, là aussi à cause d'un arbre tombé sur les rails.

La liaison entre Bruxelles et Braine-l'Alleud, elle, n'est toujours pas rétablie en début de soirée. Elle est interrompue depuis 13h15 en raison d'un arbre qui obstrue les voies à hauteur de Holleken (Linkebeek). Celle entre Ternat (Brabant flamand) et Jette l'est depuis 15h15 en raison d'un arbre sur une caténaire.

Dans le nord du pays, plus aucun convoi ne roule entre Opwijk et Termonde depuis 15h25 et entre Waregem et Harelbeke depuis 15h30 alors qu'entre Alost et Denderleeuw, la ligne est aussi suspendue. À chaque fois, la chute d'un arbre sur les rails en est la raison.

Tous les incidents qui s'accumulent depuis le début de la journée "engendrent des retards et des perturbations en cascade" et cela a donc encore "des conséquences sur le trafic de la jonction Nord-Midi puisque ce nœud ferroviaire accueille un tiers du trafic national", ajoute la porte-parole d'Infrabel.