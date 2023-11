Le Royaume-Uni se prépare à être balayé par la tempête Ciarán

Ces alertes aux vents violents concernent la pointe sud-ouest de l'Angleterre et l'extrémité du Pays de Galles ainsi que le reste de la côte de la Manche. Elles courent du milieu de la nuit de mercredi à jeudi jusqu'à jeudi soir, avec des vents compris entre 100 et 130 km/h et même 135 km/h dans les endroits les plus exposés.

Plusieurs alertes jaunes en raison d'importantes précipitations attendues ont également été déclenchées, entre mercredi et vendredi, dans le sud et le nord-est de l'Angleterre, jusqu'à l'Écosse, et l'Est de l'Irlande du Nord, déjà frappée par des inondations.