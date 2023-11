Le toit d'un hôpital psychiatrique de Zottegem s'est partiellement détaché

La zone de secours de Flandre orientale, qui a déjà recensé près de 300 appels, recommande de soumettre les demandes d'interventions non urgentes via internet et de composer le numéro de téléphone du centre d'urgence uniquement pour une aide impérieuse.

Le centre d'urgence demande également aux automobilistes de faire attention aux obstacles sur la voie publique tels que des branches, des arbres et des tuiles, a fortiori durant la nuit.