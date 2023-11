Le vent soufflera jusqu'à 110 km/h jeudi

Les dernières pluies de la nuit quitteront la Belgique par l'est à l'aube jeudi, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel deviendra alors changeant avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, localement accompagnés d'averses dans le courant de la journée. Dans l'ouest, le ciel sera très nuageux avec des averses plus fréquentes. Le vent de sud à sud-sud-ouest sera généralement fort avec des rafales jusqu'à 80 ou 90 km/h sur l'est, 90 ou 100 km/h dans le centre. Dans l'ouest, le vent soufflera fort à très fort avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h.