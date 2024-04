Le vent soufflera vendredi, accompagné de pluie ou neige fondante en Ardennes

Le ciel sera couvert à l'aube avec de la pluie et, sur les hauteurs de l'Ardenne, plutôt de la neige fondante.

En journée, le temps deviendra plus variable avec des averses, entrecoupées de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud-ouest virera au nord-ouest et sera modéré à assez fort dans l'intérieur du pays et souvent fort à la mer. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 km/h, voire localement un peu plus.