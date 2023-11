Les averses se suivent et se ressemblent

Cet après-midi, il fera d'abord encore très nuageux avec des périodes de pluie, des averses et assez bien de vent, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses pourront s'accompagner de précipitations intenses et de rafales comprises entre 70 et 80 km/h voire très localement un peu plus. Un temps plus sec avec quelques périodes ensoleillées suivra. Les maxima se situeront entre 12 et 14 degrés en Haute Belgique et entre 14 et 16 degrés ailleurs.