Les Philippines étouffent après un record de chaleur à Manille

Les mois de mars, avril et mai sont d'ordinaire les plus chauds et secs aux Philippines. Mais cette année, les conditions sont rendues encore plus extrêmes par El Niño, un phénomène météorologique caractérisée par des températures anormalement hautes.

Nombreux sont ceux qui cherchent à se réfugier dans les centres commerciaux climatisés, ou à se rafraîchir à la piscine.

A Camiling, dans la province de Tarlac (nord-ouest), le thermomètre a affiché 40,3°C samedi, un record national en 2024.