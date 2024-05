Le retour des nuages ce lundi

Des nuages bas seront présents en de nombreux endroits avec risque de faibles visibilités en Ardenne ce lundi matin, selon les dernières prévisions de l'IRM. En cours de journée, éclaircies et nuages parfois porteurs d'averses alterneront. Celles-ci seront plus probables le long des frontières allemande et des Pays-Bas et pourraient devenir localement orageuses dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 18 degrés en Ardenne et 22 en Campine.

Ce lundi soir, la nébulosité sera variable avec de larges éclaircies et quelques averses résiduelles et parfois orageuses dans l'extrême nord du pays. La nuit de lundi à mardi, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra sec. Les minima oscilleront entre 10 degrés en haute Ardenne et 14 ou 15 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Mardi en début de matinée, le temps sera sec avec du soleil et un voile d'altitude qui s'étendra depuis le sud-ouest. Ensuite, le ciel continuera de s'ennuager depuis la France et quelques averses isolées pourront déjà se développer. L'après-midi, une zone de pluie envahira lentement la Belgique. Les maxima varieront de 19 ou 20 degrés le long de la frontière française et sur le relief à 24 ou 25 degrés en Campine.