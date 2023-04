Les projets de construction retardés en raison du mauvais temps

Les précipitations importantes et les températures froides constatées en avril ne font pas les affaires du secteur de la construction. De nombreux projets accusent du retard, de trois à quatre semaines en moyenne, selon un tour de table effectué par l'organisation flamande Bouwunie.

L'impact est évidemment plus important sur les entrepreneurs actifs dans des travaux d'extérieur comme les interventions sur les toitures ou les façades. Huit sur dix affirment ainsi rencontrer plus de difficultés que d'habitude. Leur planning est chamboulé, avec des retards moyens de trois à quatre semaines, mais qui peuvent s'élever à huit semaines dans certains cas. Les entrepreneurs doivent par ailleurs placer leurs ouvriers en chômage temporaire, et voient ainsi leur chiffre d'affaires baisser.

D'après Bouwunie, les jours de gel ont aussi été plus nombreux cet hiver que les hivers récents.