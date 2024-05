On l'espérait tous, le voilà: ce week-end risque d'être bien ensoleillé du début à la fin

Hormis quelques voiles d'altitudes et des nuages isolés, l'astre solaire règnera sans partage sur le ciel de vendredi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique. Le mercure sera à l'avenant avec 17 ou 18°C à la mer et en Ardenne et jusqu'à 22°C ailleurs. Le vent se fera discret malgré une brise modérée à la Côte.

Les derniers nuages s'évanouiront pour dégager presque totalement la voute étoilée nocturne. De la brume, du brouillard et des nuages bas s'inviteront en cours de nuit sur le nord-ouest de la Belgique. Il fera entre 7 et 9°C en Ardenne et jusqu'à 12°C dans les autres régions. Le vent sera toujours faible partout sauf à la Côte, où il restera modéré.