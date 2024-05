Pluies et orages attendus: "Il y aura sans doute une alerte jaune, voire orange"

Ces pluies et orages attendus ne devraient pas constituer de problèmes majeurs pour la plupart des cours d'eau, selon le SPW, mais les plus petits d'entre eux sont gorgés d'eau et le ruissellement intense pourrait entraîner de nouveaux problèmes.

Le SPW appelle ainsi à nouveau à la vigilance et à la prévention en insistant sur le nettoyage "des avaloirs, des gouttières, et de vérifier qu'aucun objet ne traîne dans l'axe des ruissellements". Le nettoyage des cours d'eau qui ont débordé vendredi et samedi est, lui, toujours en cours. "Mais tous les endroits ne sont pas encore accessibles et on fait le maximum pour essayer de faciliter l'écoulement", ajoute encore M. Yernaux.

Le SPW souligne que la situation au niveau des barrages est, en revanche, optimale et que de la place est faite régulièrement pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Un nouveau point sur les prévisions sera fait à 17h30 ce lundi par le SPW.