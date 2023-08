L'IRM met en garde contre des pluies intenses et un vent soutenu

L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement jaune pour tout le pays en raison de pluies intenses qui devraient s'abattre sur la Belgique entre samedi midi et la nuit de dimanche à lundi. Dimanche, les rafales dépasseront les 70 km/h à la Côte, et pourraient atteindre 85 voire 90 km/h.

Une dépression en provenance d'Angleterre transitera via le pays, emmenant avec elle une perturbation active qui restera au-dessus du territoire jusqu'à dimanche soir. Des pluies ou averses fréquentes, parfois intenses, sont à prévoir. Elles pourront prendre localement un caractère orageux.

Entre samedi à la mi-journée et le milieu de la nuit de dimanche à lundi, les cumuls se situeront généralement entre 10 et 30 litres/m2 selon les régions, avec très localement possibilité de valeurs entre 30 et 50 litres/m2 (sur les reliefs). Les quantités de précipitations en 24 heures pourraient localement dépasser les 25 litres/m2, justifiant un avertissement jaune pour l'ensemble du pays.