L'IRM place la Belgique en alerte orange: d'intenses averses avec risque d'orage cet après-midi, le numéro 1722 activé

Lundi après-midi, une ligne d'averses actives atteindra le littoral (14/15h) puis touchera le centre (15/16h), avant de gagner l'est (16/17h) suivie d'une relative accalmie. Ces précipitations pourront s'accompagner d'orages, de rafales de vent de 80 ou 90 km/ h (voire plus très localement) et de grésil, prévoit l'Institut royal météorologique.

Les rafales pourront se situer dans une gamme de 80 à 100 km/h (voire même très localement davantage) dans l'intérieur des terres très temporairement quand une ligne d'averses balayera le pays d'ouest en est. Ce coup de vent est à la limite entre les niveaux jaune et orange, indique l'IRM.

En soirée, de larges éclaircies alterneront avec des averses moins fréquentes et moins intenses. Cette nuit, davantage d'averses gagneront en intensité et pourront adopter un caractère hivernal en haute Ardenne (neige ou neige fondante). Les minima se situeront entre 0 et 4 degrés en Ardenne, entre 4 et 6 degrés dans le centre et autour de 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, assez fort à fort à la mer, d'ouest à sud-ouest. Des pointes de 50 ou 60 km/h seront possibles dans l'intérieur, jusqu'à 80 km/h à la côte.

Mardi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec de fréquentes averses hivernales en haute Ardenne. Le temps sera frais avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés ailleurs. Le vent de nord-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h, à la mer fort avec des pointes de 80 km/h.