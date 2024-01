L'ULiège annonce le report des examens prévus mercredi

L'université de Liège, ULiège, a annoncé mardi soir le report des examens programmés mercredi en raison des chutes de neige et averses verglaçantes annoncées sur le sud de la Belgique.

Si l'université avait auparavant indiqué le maintien des sessions et une plus grande tolérance des professeurs en cas de retard au vu des conditions météorologiques, elle a informé mardi soir les étudiants et enseignants du report des examens en raison des perturbations annoncées dans les transports en commun.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) avait appelé mardi après-midi les établissements d'enseignement supérieur à organiser des alternatives ou un report des examens pour les étudiants qui ne pourraient pas être présents à leurs examens ce mercredi en raison des chutes de neige annoncées sur le sud de la Belgique, placé en vigilance orange.