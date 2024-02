Météo: des températures douces... mais de la pluie et du vent ce dimanche

Le temps sera maussade dimanche, et le ciel gris avec un risque de quelques faibles précipitations, surtout en matinée, selon les prévisions de l'IRM. Il fera cependant doux grâce à des maxima de 7 à 12 degrés, mais assez venteux.

Le ciel restera très nuageux à couvert avec parfois quelques bruines, plus marquées et fréquentes sur les reliefs de l'est du pays où les visibilités seront par endroits réduites. Durant l'après-midi, le temps deviendra plus sec et l'une ou l'autre éclaircie pourrait se dessiner en région côtière.