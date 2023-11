Météo: un début de semaine sous le signe des risques d'averses, avec des températures de saison

Au matin, la journée débutera sous un ciel très nuageux en Ardenne tandis qu'ailleurs on bénéficiera d'éclaircies. Au littoral, les nuages seront toutefois plus nombreux, les averses (orageuses) en mer pouvant déjà déborder sur la côte.

Le ciel sera changeant lundi et des averses toucheront essentiellement le nord-ouest du pays le matin et la haute Belgique l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM en matinée. Les maxima seront compris de 7 à 12 degrés et l'IRM table sur des rafales jusqu'à 60 km/h.

L'après-midi, davantage d'éclaircies se formeront depuis l'ouest et la nébulosité deviendra donc plus variable sur l'ensemble des régions avec un risque d'averses toujours bien présent, mais plus marqué en haute Belgique. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés à la côte. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort, et à la mer parfois fort, avec des rafales autour de 60 km/h voire un peu plus sous les averses côtières en matinée.

Mardi, la nébulosité sera variable, et en Ardenne d'abord assez abondante, avec par endroits, le risque de quelques averses. Celui-ci sera un peu plus marqué dans la région côtière et en Ardenne. Les maxima varieront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 ou 12 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera souvent modéré et parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.