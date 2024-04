"On peut perdre jusqu'à 100% de la production": comment s'organisent les vignerons face au gel nocturne? 

"On utilise des tours à vent qui vont ramener l'air qui est un peu plus chaud en hauteur à une dizaine de mètres de haut, avec une sorte de gros ventilateur qui va souffler cet air un peu plus chaud vers le bas de la parcelle, explique Alec Bol, administrateur délégué des vins de Liège. Cela permet de protéger les jeunes bourgeons de la vigne puisqu'ils ont déjà démarré. Et si elle est détruite par le gel, alors c'est l'entièreté de la production qui est détruite puisque les sarments seraient morts et ne reproduiraient plus cette année".

Le vignoble est équipé de quatre tours, qu'il faut allumer lorsque la température diminue. Il faut ensuite surveiller toute la nuit que tout se passe bien.

Cette période de l'année est particulièrement stressante pour tout viticulteur.