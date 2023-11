Aucun train ne circulera vendredi entre Tournai, Mouscron, Erquelinnes et la frontière française jusqu'à 16H00, déclare jeudi à l'agence Belga la porte-parole d'Infrabel.

"En raison d'une décision de la SNCF (Société nationale des chemins de fer français, NDLR.), il n'y aura pas de train demain entre Tournai, Mouscron et Erquelinnes et la frontière française. Et ce, jusqu'à 16H00", informe-t-elle.

Par contre, le trafic des Eurostar vers Lille et Paris ne devrait pas être perturbé.