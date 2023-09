Prévisions météo: de la grisaille aux éclaircies en passant par les averses, la semaine s'annonce mitigée

La pluie nous poursuivra ce jeudi avec une zone active qui traversera le pays d'ouest en est. Les précipitations seront parfois abondantes. En fin d'après-midi voire en soirée, des éclaircies se développeront à partir de la côte, même si une averse résiduelle sera toujours possible. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés sur l'ouest et 19 ou 20 degrés sur l'extrême est.

Selon les prévisions de l'IRM, le mercredi, la journée débutera sous les nuages qui laisseront petit à petit place aux éclaircies. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés. Le soir, le ciel sera serein avec des voiles d'altitude principalement dans l'ouest du pays. Pendant la nuit, la nébulosité augmentera annonçant une zone de pluie.

Vendredi, la grisaille matinale envahira la moitié est du pays avant que de larges éclaircies alternent avec des nuages à l'origine d'averses localisées. Les maxima seront compris entre 13 et 16 degrés en Ardenne, et entre 16 et 18 degrés ailleurs.