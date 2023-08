Prévisions météo: pluie et vents soutenus... "Antoni" met la Belgique en code jaune

La dépression "Antoni" transite sur notre pays vers l'Allemagne. Elle donnera lieu à des précipitations parfois intenses et prolongées, jusqu'à dimanche

Le temps sera très nuageux et venteux avec encore des pluies ou des averses, éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre. Ces précipitations donneront lieu à des cumuls supplémentaires de 5 à 10 litres/m2, et davantage sur le relief de l'Ardenne.

Dans le courant de l'après­ midi, le temps deviendra probablement plus variable sur le sud­-ouest du pays avec possibilité de quelques éclaircies mais avec toujours un risque d'une averse résiduelle.

Les maxima oscilleront de 12 ou 13 degrés sur les hauteurs de l'est à 17 ou 18 degrés sur le sud­-ouest. Le vent s'établira au secteur nord­-ouest partout; il sera assez fort à localement fort dans les terres avec des rafales de 60 à 70 km/h. En bord de mer, il sera fort à très fort avec des rafales de 70 à localement 90 km/h.

Dans ces conditions, le numéro 1722 est activé, pour les interventions non-urgentes, Vous pouvez aussi faire une demande via le formulaire internet 1722.be.

À lire aussi Antoni arrive: une dépression venue d'Angleterre va arroser la Belgique

Lundi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec toutefois quelques ondées. La côte sera aussi concernée par ce risque de précipitations le matin mais les conditions y deviendront ensuite plus ensoleillées. Les maxima se situeront entre 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest.