Prévisions météo : à quand le retour du soleil?

La nébulosité restera généralement abondante dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La semaine s'annonce maussade, mais le soleil devrait faire son retour avant vendredi.



En début de journée, le risque de pluie ou d'averses concernera surtout l'ouest du pays et après une période plus sèche, le risque de précipitations augmentera à nouveau à partir de la France en cours d'après-midi. Les maxima se situeront aux alentours de 9 ou 10°C dans la zone littorale et sur les hauteurs de l'Ardenne, et seront compris entre 11 et 13°C dans la plupart des autres régions. Des valeurs de 14 ou 15°C ne sont pas exclues en Campine.

Ce soir et cette nuit Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel restera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou quelques légères averses. En fin de nuit, des pluies plus intenses pourront se produire sur l'est du pays. Les minima varieront entre 4°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 7°C dans le centre du pays et 8°C le long du littoral. La grisaille et la pluie seront encore au rendez-vous lundi. Les maxima oscilleront entre 6 et 11°C sous un vent modéré.

Un début de semaine maussade Demain lundi, le ciel sera gris avec des pluies pouvant être assez abondantes, surtout sur l'est et le sud-est du pays. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest. Mardi, toujours de la pluie