Prévisions météo: quelques chutes de neige et du froid, l'IRM émet une alerte jaune

Les températures continuent de descendre ce dimanche. Une première alerte jaune a été activée hier soir pour des conditions glissantes dans deux provinces, Liège et Luxembourg. Et l'IRM a ensuite émis une seconde alerte jaune, au froid cette fois, sur toute la Wallonie, excepté le Brabant wallon.

Les températures diminuent nettement et cela ne va pas s'arrêter là. L'Institut royal météorologique (IRM) a d'ailleurs émis deux alertes jaunes depuis hier: une première alerte jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège et Luxembourg de 6h à 11h ce dimanche. Et une seconde alerte jaune, au froid cette fois, pour toute la Wallonie, excepté le Brabant wallon. Cette alerte au froid débutera ce dimanche soir minuit et se poursuit jusqu'au lundi soir même heure.

Ce dimanche, le ciel sera d'abord encore gris avec quelques faibles chutes de neige sur la moitié est. Mais plus tard dans l'après-midi, des éclaircies pointeront le bout de leur nez à partir du nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera froid avec des maxima de -2 à +4°C et un vent piquant de nord-est.