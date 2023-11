Quelque 523.000 foyers français encore privés d'électricité vendredi matin

"On était ce matin à 07h30 aux alentours de 523.000 foyers encore coupés d'électricité", a précisé M. Véran, ajoutant que "la situation s'améliore grâce à l'action des agents d'Enedis [le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, ndlr] et des services de secours".

"La tempête s'est éloignée, mais il reste encore de nombreuses zones difficiles d'accès, en raison notamment des arbres tombés sur les routes", a précisé le gestionnaire du réseau, dont plus de 3.000 salariés et prestataires "sont toujours fortement mobilisées pour poursuivre les travaux et rétablir un maximum de clients au plus vite", selon un communiqué.

Olivier Véran a évoqué "des situations assez variables, des endroits où la réparation va pouvoir se faire dans les prochaines heures et des endroits, notamment dans le Finistère, où les lignes électriques ont été carrément hachées menu".

Ce département concentrait "plus de la moitié" des foyers privés d'électricité en Bretagne, a-t-il précisé.