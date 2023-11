Retour des pluies abondantes sur notre pays, chute des températures

Selon Pascal Mormal, prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM), la situation s'améliore. L'alerte jaune émise hier pour des pluies attendues aujourd'hui ne concerne plus que la province de Luxembourg. Malgré tout, la quantité d'eau tombée ces dernières semaines est exceptionnelle. "Ce mois de novembre est le mois le plus pluvieux qu'on ait connu depuis 2017", a expliqué le prévisionniste sur Bel RTL. A noter également: des courants froids font chuter le thermomètre pour les prochains jours, on passe sous la barre symbolique des 10 degrés.

Concernant les prévisions, ce jeudi débutera sous un temps généralement sec, mais avec toutefois une nébulosité le plus souvent abondante. Sur l'est, de courtes éclaircies seront néanmoins encore possibles. En fin de matinée, une zone de pluie active atteindra notre territoire depuis la France. L'après-midi, il pleuvra sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés dans le centre. Le vent faible de secteur sud deviendra faible à modéré et s’orientera à l'est puis au nord-est. Ce jeudi soir, le ciel restera très nuageux avec des précipitations encore abondantes au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le ciel sera plus variable et le temps pourrait devenir temporairement plus sec. En cours de nuit, des averses transiteront sur le pays depuis la mer du Nord et pourraient donner lieu à de la neige fondante sur le relief, avec là aussi un risque de faible visibilité due au nuages bas. Les minima seront compris entre 1 degré en haute Ardenne et 7 degrés sur l'ouest du pays.