Six morts dans les intempéries en Slovénie

Deux personnes supplémentaires ont perdu la vie dans les intempéries en Slovénie, portant le nombre total de morts à six.

L'agence nationale de l'environnement ne s'attend toutefois lundi qu'à quelques averses tandis que le niveau de la rivière Mur à la frontière avec l'Autriche baisse depuis dimanche soir. Le risque de glissements de terrain demeure cependant en raison des sols détrempés.

Les fortes pluies qui affectent le pays depuis vendredi ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Des villages ont été évacués, des routes et des voies ferrées ont été inondées et un barrage s'est rompu.