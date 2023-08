Soleil et voiles d'altitude ce mardi, avec des maxima de 22 à 27°C

La journée de mardi se réveillera par endroits sous un léger brouillard ou sous une couverture nuageuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil apparaîtra dans l'après-midi, avec parfois des voiles d'altitude et quelques nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. Les températures maximales iront de 22°C en bord de mer à 27°C en Campine et dans l'extrême sud du pays.

Mardi soir et durant la nuit, le ciel sera serein à peu nuageux avec quelques champs de nuages élevés. En fin de nuit, des champs de nuages bas ou des bancs de brouillard pourront à nouveau se former localement, principalement dans l'ouest. Les minima seront compris entre 10 et 16°C.

Mercredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera à nouveau ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux d'altitude. Les maxima se situeront autour de 22°C à la Côte, entre 23 et 26°C sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 26 et 28°C ailleurs.