Temps doux et averses passagères mercredi après-midi

Mercredi soir et en début de nuit, le ciel se dégagera temporairement, avant que des nuages bas ne se reforment dans plusieurs régions. Les températures redescendront localement entre 10°C en Ardenne et 14°C en bord de mer. Le vent d'ouest faiblira dans l'intérieur du pays mais restera modéré en bord de mer.

Le long du littoral, le temps devrait rapidement redevenir sec et sera accompagné de larges éclaircies. Dans le sud du pays, le risque de pluie sera également réduit. Les maxima varieront entre 20°C en bord de mer et en haute Ardenne, 22 ou 23°C dans la plupart des régions et 24°C en Gaume. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest.

Jeudi, la grisaille se dissipera au cours de la matinée. La nébulosité deviendra ensuite plus variable et quelques averses pourront se développer par endroits en cours de journée. Durant la nuit, le temps redeviendra plus sec avec un ciel partiellement nuageux. L'une ou l'autre averse isolée restera cependant possible, surtout sur la région côtière et le sud du pays.