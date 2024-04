Un après-midi entre éclaircies et champs nuageux

En soirée, alors que les nuages cumuliformes se dissiperont, des champs de nuages élevés et moyens arriveront depuis le nord-ouest. Cette nuit, le ciel deviendra finalement très nuageux partout et une zone de pluie gagnera notre pays. Dans le sud-est, le temps devrait toutefois rester sec jusqu'à l'aube. Les minima varieront de 1 degré en Hautes-Fagnes à 9 degrés en bord de mer, avec des valeurs de 5 à 8 degrés dans le centre. Le vent faible à modéré reviendra à l'ouest-sud-ouest et se renforcera progressivement pour devenir modéré dans l'intérieur des terres et fort au littoral. Des rafales de 50 à 60 km/h seront alors possibles.

Vendredi, le ciel sera d'abord couvert avec de la pluie et, sur les hauteurs de l'Ardenne, plutôt de la neige fondante. Le temps deviendra ensuite plus variable avec encore pas mal d'averses, entrecoupées de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes- Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud-ouest virera au nord-ouest et sera modéré à assez fort dans l'intérieur du pays et souvent fort à la mer. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 km/ h.