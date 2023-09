Un ciel très nuageux avec des périodes de pluie ce vendredi

Le ciel sera très nuageux à couvert ce vendredi avec des pluies modérées ou des intenses averses. L'après­-midi, le temps deviendra plus variable sur la moitié ouest du pays, avec encore quelques averses. Les averses pourront être localement intenses et orageuses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologiques. Les maxima seront compris entre 17 et 19 degrés en Ardenne, et entre 19 et 22 degrés ailleurs.

Ce vendredi soir, on observera toujours des averses (orageuses) mais la tendance aux averses diminuera progressivement et le ciel deviendra changeant. Cette nuit, le temps deviendra sec à une ondée près. Des brumes et bancs de brouillard pourront se former en fin de nuit. Les températures descendront vers des valeurs de 10 à 14 degrés.

Samedi à l'aube, de la brume, du brouillard et des nuages bas pourront être présents. En cours de journée, le ciel deviendra plutôt hésitant entre éclaircies et passages nuageux. Une petite averse pourrait encore se produire, mais le temps sera sec dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la mer et 25 degrés à certains endroits dans l'intérieur du pays.